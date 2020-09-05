台中市109年「拒毒健康新世代、愛與關懷作伙來」全國反毒活動開幕。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市109年「拒毒健康新世代、愛與關懷作伙來」全國反毒活動，各界參與踴躍。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

教育部及台中市政府攜手舉辦「拒毒健康新世代、愛與關懷作伙來」全國反毒博覽會，活動包含3公里路跑健走及陽傘彩繪系列活動。5日於台中市政府前廣場盛大舉行，邀請來自全國各地的反毒宣導攤位；首次結合實境解謎與攤位闖關活動，寓教於樂宣導正確反毒觀念，吸引萬名民眾共襄盛舉。

今年度全國反毒博覽會首次結合實境解謎與攤位闖關活動。副市長陳子敬說，以反毒為主題設計關卡及謎題，邀請民眾透過遊戲闖關，學習如何「辨識毒品」，進而「拒絕毒品」，破關者可獲精美禮品，現場更舉辦抽獎活動，送出電動機車、Switch、iPad等多項大獎。

行政院政務委員羅秉成、教育部政務次長蔡清華指出，反毒是現今社會重要課題，如何有效的打擊毒品，宣導反毒、識毒教育，都是政府重要的施政工作之一。政府將整合各方資源、結合部會力量，積極防制校園毒品，為社會撐起「反毒保護傘」。

教育局長楊振昇指出，市府防制毒品不遺餘力，除結合地檢署、醫療院所及民間團體力量舉辦多元活動，還建立聯繫、協調、轉介及追蹤輔導的完善反毒網絡，強化校園反毒牆籬及反黑觀念扎根。

楊振昇強調，教育局每月召開「防制學生藥物濫用個案管制會議」，與警察局建置每校3員警的支援防護網絡，從校園出發，建立社會與校園「縱向支援、橫向合作」跨域防護網；並結合國泰人壽捐贈的「反毒行動巡迴車」，深入偏鄉宣導，中央、地方與民間共同打造「無毒校園、幸福城市」的生活環境。

(中時 )