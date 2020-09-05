金門海巡隊今（5）日凌晨又在烏沙角外海逮捕越界作業大陸漁船1艘7人，對方一度蛇行拒檢，執勤幹員連開4槍，最後連人帶船押返料羅隊本部留置偵訊，將處予新台幣30萬元以上的罰款。
大陸長達3個半月的伏漁季已在8月16日結束，加上秋季漁汛來臨，金門海域高價黃魚、白鯧進入盛產期，再度引來大陸漁船越界捕撈，金門海巡隊頻頻出海圍堵，發現其中不少是重量級的鐵殼船，以船團組合方式越界佈放大量浮水式流刺網，對海域資源帶來嚴重破壞。
今天凌晨零時許，第12巡防區雷達發現烏沙角外1浬有漁船蹤跡，立即通報海巡隊線上3558艇及CP1022艇趕往攔截，對方一度蛇形拒檢，海巡幹員持屬低致命的霰彈槍連開4槍，終將最後確認是「閩龍漁08888」1艘7人控制住，查扣漁網20件約1000公尺，連船帶人押返料羅港留置調查。
海巡表示，全案將在調查告一段落後，依違反兩岸人民關係條例進行裁罰，「閩」船所有20件流刺網將全數遭到沒入外，還將面臨新台幣30萬元以上罰鍰處分。
海巡署表示，對於大陸漁船越界作業，將持續採取強勢取締、重罰作為，並與縣政府、區漁會等相關單位密切合作，進一步強化護漁工作，以維護金門海域漁業資源。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。