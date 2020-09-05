口罩國家隊加利公司，從大陸進口非醫用口罩混充實名制醫用口罩銷售，引發各界抨擊。不過，加利負責人林明進則怒嗆「把我踢出國家隊」，表示「不後悔」，因為產線和員工疲於奔命。隊此，經濟部也已經派人到所有54家徵用廠商了解狀況，但強調加利是非常少數的個案。針對此案，宅神朱學恒也在臉書發表看法，「正好覺得最近領到、買到的口罩品質不如以前...」。

朱學恒在臉書寫下，「我也正好覺得最近，領到買到的口罩品質不如以前，耳繩容易斷、容易變形之類的，不如趕快徹查以絕後患」。這篇貼文曝光後，也引發網友熱議，有網友表示，「我覺得口罩品質一直都沒有好過(我家裡領到的，不代表其他人)」，也釣出朱學恒現身親回「開始配給之後很明顯」。

另外，還有不少網友紛紛表達看法，指出「總覺得耳繩彈性越來越爛」、「國家口罩隊的口罩品質和厚度跟以前自行購買的相比，差別是明顯的，價格還比較貴」、「終於看到有人反應口罩品質了，還以為我是少數個案」、「真的，耳朵的繩子容易斷加1」。

而針對口罩實名制銷售加利口罩換貨事宜，中央流行疫情指揮中心昨(4日)表示，民眾透過實名制購買到加利科技公司生產的口罩，一律請於11日前直接拿口罩到至健保特約藥局及各縣市衛生所辦理換貨。

(中時新聞網)