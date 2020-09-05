總統蔡英文上周布含萊克多巴胺的豬肉可以進口，行政院擬請農委會編列100億的養豬基金協助，原本豬農希望可以在豬價低於65元成本價時啟動保價收購等，維持豬農收益，但農委會主委陳吉仲今天表示，如果直接用價差補助會違反WTO的對市場價格干預的行為，會透過產銷調節來做，「讓拍賣價維持在合理的水準」。

農委會原先規劃，百億養豬基金用途包括保障豬農收益及產銷平準，確保毛豬拍賣水準在每公斤65元以上、豬隻死亡強制保險保費補助、養豬場設備補助、屠宰場現代化升級、策略性擴大出口拓銷台灣豬、補助營養午餐國產豬價差等。

但陳吉仲今天說，預計下周確認百億基金的用途，但會在不違反WTO的規範下進行，並提升養豬產業的競爭力、屠宰場的環境改善、豬隻死亡保險、外銷冷鏈屠宰設備等，確保養豬產業提升，農委會也會持續下周做下鄉溝通，降低產業界的損失。

至於是否會採保價收購，如低於每公斤65元以下就全面收購等方式，陳吉仲坦言，如果採低於65元的價差補助，會涉及的干預市場價格，因此農委會將用產銷調節來執行，如果在普查時發現國產豬產量過多時會透過冷凍、外銷的方式調節，重要是維持產銷制度，維持合理的水準。

(中時 )