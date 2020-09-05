眼尖媒體留意到加利公司牆上掛著「發財祕笈」。（圖／戴上容翻攝）

口罩國家隊「加利科技」爆出混充大陸製口罩，日前老闆林明進受訪時，曾被眼尖媒體看到牆上掛有「發財秘笈」，秘笈上寫著五項發財秘笈，內容提及，「高價賣給新客戶、等下波疫情爆發時，再故技重施就可發大財」，今天上午林明進兩度進出公司，下午3時許面對媒體提問他臭臉駕車離去。

林明進週四受訪時，牆上貼著「發財秘笈」，內容提到另一間位於鶯歌的口罩工廠「永猷銘言錄」內容包含「一當疾病發生時先停止出貨給舊客戶 二、高價出給新客戶貨末端使用者 三、等疫情冷卻卻無人購買時再回頭找老客戶 四、只要報低價格同時安撫原本客戶即可重新合作 五、等下波疫情爆發時再重施故技即可發大財」。

林明進今天下午三點從公司側門出現，面對媒體訪問「可否分享發財秘笈？」，林明進臭臉不願回應，隨後駕駛轎車離去；對此，永猷公司回應從來沒說過這樣的話，不知道何來的傳言。

(中時 )