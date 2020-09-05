勞保年改大減給付率？勞動部：未朝大幅調整方向研議 15:592020/09/05 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部強調，為解決勞保財務問題，確保制度穩健，參考國外作法採多管齊下研議。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天有媒體報導指出，勞動部年改可能會刪減給付率、甚至大砍，勞動部今駁斥非屬事實，就各面向也從未朝大幅調整的方向研議。 勞動部強調，為解決勞保財務問題，確保制度穩健，參考國外作法採多管齊下研議，且相關的配套亦朝溫和穩健，逐步調整，不會一次到位。目前各面相尚在評估中，在給付部分，定會就兼顧勞工退休生活保障，一併考量。 (中時 ) #勞動部 #給付 #勞保 #年改 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不只加利！基層藥師爆 MIC混MIT早聽說 上億片陸口罩竄全台 04:102020/09/05 社會新聞 電競、遠距教學加持 群電Q3獲利拚續增 04:102020/09/05 證券．權證 《通信網路》亞太電5G琵琶別抱 結盟遠傳共頻共網20年 09:262020/09/05 財經 「坐月子條款」美豬腎臟進口 台灣比國際嚴格 11:002020/09/05 生活 Top3 五虎將男星昔日帥過劉德華 「最美黃蓉」為他輕生 重創形象淪拍三級片 04:102020/09/05 娛樂新聞 藍派王牌登陸 二次破冰添變數 04:102020/09/05 政治要聞 陸港觀盤－恒指短期波動 內需股盈利前景趨樂觀 04:102020/09/05 全球財經 療癒毛孩大集合 賣萌無極限 11:362020/09/05 生活 兩個民調落後的人 如何逆轉勝當選日本首相？ 09:002020/09/05 國際 因應年底消費旺季 FedEx將大聘7萬名臨時工 04:102020/09/05 全球財經 生活熱門新聞 勞保年改若砍月退3成 網哀嚎：把退休的人逼到絕境 - 生活 張雅琴護美豬嗆「沒人逼你買」 網挖5年前影片：時間真是照妖鏡 - 生活 部長帶頭吃美豬 陳時中坦承：我是不得已的 - 生活 滿口謊言！加利陸製口罩風暴 他一搜傻眼：兩邊老闆全是林明進 - 生活 「海神」颱風眼超清晰 吳德榮：今有機會成強颱 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。