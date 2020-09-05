今天有媒體報導指出，勞動部年改可能會刪減給付率、甚至大砍，勞動部今駁斥非屬事實，就各面向也從未朝大幅調整的方向研議。

勞動部強調，為解決勞保財務問題，確保制度穩健，參考國外作法採多管齊下研議，且相關的配套亦朝溫和穩健，逐步調整，不會一次到位。目前各面相尚在評估中，在給付部分，定會就兼顧勞工退休生活保障，一併考量。

(中時 )