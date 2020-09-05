台南市中西區金華路一家原經營酒店的八大行業，近來轉型為平價KTV，因為價格低廉，吸引不少年輕族群上門，近期卻連續發生鬥毆、鬧事案件，台南市警方5日凌晨1時50分前往門口盤查，還遭陳姓酒客怒罵三字經，依照妨害公務罪嫌帶回偵辦。

金華路這家KTV業者，過去經營酒店，近來轉型，9間包廂轉作平價KTV，買2小時送1小時，十分划算，吸引年輕顧客上門消費，也因此自8月起，連續發生鬥毆、鬧事案件。

這家KTV業者8月下旬才發生2名酒客與1名酒客在門前鬥毆案件，2人徒手拿旗桿底盤與盆栽砸傷落單者，事後發現其中1人身帶開山刀。9月初又在包廂外走道發生聚眾鬥毆案件，台南市警2分局再度逮捕多名徒手打架酒客，5日凌晨再發生酒客怒罵員警三字經，警員立刻將人逮回警局。

台南市警2分局表示，這家KTV 5日凌晨1時許遭通報門口車輛違停，警方前往開單，陳姓酒客不滿取締，站在門口大聲吆喝，警員上前盤查，陳男竟口出穢言怒罵髒話，遭妨害公務罪嫌逮回派出所。

同一家業者近期連續引發3起案件，警方高度重視，強調未來將加強巡邏警力，對轄內治安場所增加見警率。

(中時 )