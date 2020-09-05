網紅「館長」陳之漢日前遭人近距離連開3槍，導致粉碎性骨折，不僅轟動社會，跨黨派政治人物更不約而同親赴探病、送禮慰問，一時之間館長病房「蓬蓽生輝」。台師大國文系教授林保淳表示，縱然館長有其過人之處，其引發的爭議也不少，政治人物若一味相蹭，卻沒注意到網紅爆紅背後埋藏的社會隱憂，台灣將可能朝向畸形發展。

林保淳在《中時新聞網》發表社論〈當大師不如作網紅〉一文，表示館長雖言語粗鄙，三字經、五字經毫無忌諱脫口而出，其強悍、豪爽又草莽的性格，與一副「不服氣來單挑」的架勢，敢於人所不敢，故能從競爭激烈的網紅界中脫穎而出，自有其過人之處。因此，館長也成了社會「噴洩積鬱的代言人」。

話鋒一轉，林保淳指出：「身為引領台灣向前邁進、發展的政治人物，當然不可能沒有察覺到陳館長爆紅的現象中，含藏著多少社會抑鬱不滿的未爆彈，以及可能朝向畸型發展的危機。尤其是身為執政黨，必須針對陳館長現象背後的問題，思考出一個消弭的方策，以導歸於正；不出於此，卻反過來在未明就裡之前，便大肆放送其垂詢關愛的眼神和心意，所謂的「溫馨」竟變得如此廉價，豈不就是等如默許、縱容了如此的發展趨勢？」認為政治人物必須對相關現狀有所警惕，而非為了選票或相互唱和的網路聲量，一味縱容甚至鼓勵。

不僅如此，林保淳更感嘆，館長中槍連總統蔡英文都獻花送禮致意，然而「在台灣社會發展的過程中，類似陳館長如此兢兢業業的企業家、教育家、文學家等，正不知有多少，別說因病致問，有時連鞠躬盡瘁都無人聞問，尤其是一些在文化界卓有貢獻的人物，就在一生勞瘁後，默默以終，而無文化、缺素養的網紅居然能獲得這般的器重，這是台灣文化的墮落，文明發展的逆流！」

文章一出，迴響熱烈。網友紛紛回應：「大師不跟網紅計較」、「世風日下，人心不古」、「現在政治整個網紅化、綜藝化了」、「連官員們都樂於當網紅呢！」「網紅治國的最佳典範」。

(中時新聞網)