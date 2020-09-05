北市一名女子在臉書發了名為「我的婆婆殺了我」的文章，稱遭婆婆言語霸凌多年，最後選擇結束生命，引發社會議論，對此，美女醫生黃宥嘉強調輕生前讓婆婆「過得膽戰心驚」之外，另一個選擇就是徹底打破婆媳關係。

美女醫生黃宥嘉得知一名母親因婆家問題輕生的消息，讓她坦言著實感到心疼，更強調被「婆家無視，恐嚇，甚至言語霸凌」，絕對是很多女人的日常，但她也藉此強調媳婦的死不僅不會造成婆家懺悔之心，控訴「我的婆婆殺了我」一事也無法成為事實，此外若沒有預先立好遺囑，娘家的人連拿手機都要簽借據，才能被允許借走2-3天，此外死了頂多是讓婆婆「不正常」地快樂活下去。

此外她表示若連生命都敢放棄，那何不輕生前讓婆婆「過得膽戰心驚」，或是狠下心來打破婆媳關係，如此一來還能挽救一條生命，畢竟跟沒有人品的人維持關係，無疑就是浪費時間，尤其是已處於最糟狀態，最後更不忘呼籲婆媳問題也是所有男性必須看重的議題。

對此網友也紛紛留言：「婆媳關係要相敬如賓，互相尊重、一起努力」、「真的很難過，第一句是多血淋淋絕望的控訴啊」、「也是曾經家裡的寶貝，嫁去被這樣對待，很可惡耶」。

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