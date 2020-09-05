新竹一位網友今(5日)在臉書社團上發出一張精彩照片，事發地點在新竹市港南運河公園內，出現一群攝影師圍著一位身穿三角短褲的辣妹，還對著她的翹臀猛拍，一行人高調的行為讓她超傻眼的說：「這裡是親子遊憩區……」。發文4小時引來近2000網友按讚，也不少新竹網友留言回應：「蠻自私的一群人。」

據了解，事發地點在新竹市的港南運河公園，該公園近期才經整修後重新開放，主打親子公園。未料，一位女網友卻在公園內看見疑似是外拍團的一群人，約莫6位攝影師大陣仗圍著穿著性感小三角短褲的翹臀辣妹猛拍。讓她大傻眼寫下「這裡是親子遊憩區……」。

照片中可見，被攝影師包圍的女模特兒，身穿黑色全套比基尼，上身套著白色短版為透上衣，左手扶著造景，整個人背對攝影師翹出超美臀部，一行人相當專注在拍攝；照片中的右方更可見一位爸爸帶著兒子來公園騎腳踏車散心。

此文發出後，網友持兩極意見，有些人認為在親子休憩區進行這類型的拍攝有些「兒童不宜」，更大罵：「蠻自私的一群」、「好像選錯地方了喔」、「觀感好差」、「哪裡不好拍，偏偏選這裡？」、「不喜歡」。

但也有些網友認為：「有什麼問題嗎？看這發文我還以為現在是1212年」、「這外拍模特兒，周圍是攝影師，而且模特兒也沒幹嘛，是有啥大驚小怪」、「我覺得很棒啊！看了真舒服，而且你不帶有色眼光去看小孩也不會覺得色情啊」。

(中時新聞網)