不二坊蛋黃酥公告9日至26日暫停現場販售。（google地圖照片）

不二坊蛋黃酥掀起排隊人潮。（google地圖照片）

二坊蛋黃酥掀起排隊人潮。（google地圖照片）

彰化蛋黃酥名店「不二坊」蛋黃酥名店，距中秋還有一個多月，已掀起蜂擁排隊人潮，「蛋黃酥之亂」讓人又愛又恨，業者卻從昨天起，不僅在現場公告，也在Google地圖上公告指出，為配合政府新冠肺炎政策，本店自9月9日至9月26日暫停現場販售，先前已完成預訂客人，期間正常出貨

不二坊蛋黃酥是彰化名產，過年有人排隊、清明節排、端午節排，連中元節都來排，更甭提中秋前了，有人吃不到不甘心，來帶動代購的商機，為了賺差價，代購族拿著板凳、雨傘，排啊排，讓許多人抱怨，在地鄉親反而想吃都吃不到。

目前店家1顆蛋黃酥售價40元，一盒600元，代購價一盒飆到800元、1000元，甚至1200元都有人，亂象讓人搖頭，懷疑「是真有那麼好吃嗎？」但是，有人寧願出錢買了，風潮不墜，還要勞動警方出動維持交通秩序。

月到中秋分外名，蛋黃酥也賣得特別旺，附近不少店家都投入賣蛋黃酥，形成了蛋黃酥街，但眾人對不二坊，似乎情有獨鍾，轄區派出所還與業者溝通，是不是能改變什麼方式，不要讓排隊人潮與車流影響交通，連學者也指出，好的行銷應該創造共榮，不是造成亂象。

這次，想吃蛋黃酥已要燒到最沸騰了，業者竟突然貼出了公告，讓許多人都傻眼，更激起不少人喊加油！就來衝這一波吧！大熱天，排隊熱絡不已。

(中時 )