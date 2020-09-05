雲林家扶今（5日）頒發472名高中職、大專生助學金共555萬元，今年助學金短缺告急，雲林縣夜市慈愛會伸出援手贊助100萬元。夜市慈愛會成立主要為捐助貧苦人家喪葬費，會員每月捐款500元聚沙成塔，今年到七月已開支2400萬元喪葬補助，10年來已支出1.24億元。
雲林家扶每年開學前發放助學金，高中職生6000元、大專生1萬元，今年再增國中會考3A2B以上、高中以上取得證照學子的「獎菁英」項目。
雲林縣夜市慈愛會得知雲林家扶助學金缺口不小，主動捐出100萬元，理事長陳鴻榮5日代表上台頒發，對受助的49名學生深深一鞠躬。
陳鴻榮表示，慈愛會創立時主要協助雲林縣貧苦家庭的安葬費用，行有餘力也願幫助困苦家庭的子弟，捐出100萬元大約是一個月三分之一捐款。
雲林夜市慈愛會於2010年成立，最初成員是50多名夜市小販與客人，今年即將滿10週年，會員突破5400人，近年平均每月支助喪葬費200多萬元，去年共支出2700多萬元。
陳鴻榮說，除了持續幫忙艱苦人走人生最後一程，困苦孩子的「勵學金」挹注目標是300萬元，盼找到逐一到學校發放的可長可久方式。
在虎尾高中退休老師蘇裕年、虎尾科技大學自動化工程系退休教授韓強生協助下，雲林慈愛會今年首度幫助縣內廉使、潮厝、元長、林頭等國小及雲林家扶中心的閱讀班，挹注68萬5000多元。
蘇裕年表示，目前貧窮根本的問題是世襲，唯有透過教育才能翻轉，思想改變眼界就不一樣，偏鄉最缺的是錢、老師，只要推一把就能切斷貧窮世襲。
(中時 )
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