呂秋遠發文。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

36歲媳婦因受婆婆言語霸凌不堪其擾，上月在臉書寫下「婆婆殺了我」，接著輕生身亡，最近消息曝光引發各界對於家家有本難念的經之討論，常處理離婚官司的呂秋遠昨(4日)也分享心得，直說解決婆媳糾紛有3招，「首先不要住在一起！其二仍然不要住在一起！其三還是不要住在一起！」並強調若迫不得已得住在一起，丈夫的角色更為重要。

對於媳婦輕生事件，呂秋遠認為有血緣的家人住在一起必定會產生摩擦，更何況是沒血緣關係的「類女兒」媳婦更容易和婆婆產生衝突，小則家裡布置問題，大到主導廚房權都有可能引起心結，如果必須住在一起，先生的角色更重要，「這時候我要奉勸一句話，給自我感覺良好的先生：你的中立，只是偏袒」。

呂秋遠說，當婆媳糾紛出現，若丈夫只是要太太忍耐、別計較，「這種中立，就是假中立」，這種情況等同於「那就是老公死了」。呼籲所有媳婦在婚姻裡不快樂，如果都有想死的念頭了，也要有提出離婚的勇氣，「死都不怕了，幹嘛怕離婚？」並叫大家要懂得珍惜生命，「死了以後，話語權就是別人的，連為自己辯白的機會都沒有，死了，不過只是爽到某些人，對於真正的家人來說，只不過親痛仇快而已。」

林智群律師覺得解決婆媳問題方法也是分開住。（圖／翻攝自林智群律師（klaw)臉書）

無獨有偶，另一位律師林智群稍早也對婆媳案件發表意見，直言：「婆媳問題的解決方法只有一個，就是『分開住」』！」網友回應：「我阿嬤80幾了，都懂得不想跟晚輩一起住的道理」、「這種問題我都建議離婚…老公如果都不挺了，自己撐有何意義？」、「非也，有的婆婆會遠端遙控，不同住還是有問題」、「要改『公婆』啦！不是只有婆婆難搞喔」。

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