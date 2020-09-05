據台北家扶調查310名弱勢大學生發現，逾7成以上的弱勢家庭大學生需要藉由兼職工作負擔自身學習與生活費用，其中又有5成以上的孩子，每週兼職超過20小時，甚至往往要揹負高額學貸；台北家扶發現，學子從剛畢業邁向真正自立的路總是最煎熬，缺乏學習資源與機會的他們，面對如虎口ㄧ般求職的競爭，總是難以勝出，因此邀請各行各行各業中具有豐富面試經驗之主管與資深工作者們，讓這群學子們，都能面對未來，無所不懼。

這些青年學子們，常因能否湊足下一次的學習費用而感到焦慮，當許多人煩惱著暑假要去哪玩時，這群大專學子們，腦海中唯一想到的卻是，「我下學期的學費、生活費要怎麼辦？」，在經濟資源不足的狀況下，學貸雖然是這群大專學子們解決學費與生活費的方式，但往往剛畢業就背負著10餘萬的學貸。

其中，沒有任何低收補助的青年學子小炫表示，今年疫情爆發真的很可怕，原本從事兼職工作就是一直被砍班，也被縮短很多，甚至獎金也一直延後發放，還記得研究所考試剛開始放榜的時候，一家一家放榜，但就是沒看到自己的名字，那時真的好想回到過去告訴當時的自己，不要再打工了，看看現在的樣子，幸好，天無絕人之路，最後終於考上了。

台北家扶中心主任謝曉雯說，兼職工作是大學生們進入社會練習的前哨站，雖然是經驗歷練，但當兼職工作超越原先求學之本業後，無形之中也喪失另一種學習機會，且疫情爆發後，各行各業人力大量裁減，讓這些學子們的處境更加為難與困難，希望透過獎助學金，持續用愛補上孩子的學習缺口，讓學貸不再只是唯一出路。捐款可洽：2789-3810或台北家扶官網。

(中時 )