曹燕銘守護保育類黑翅鳶 荒廢田園裝棲架呆萌畫面全紀錄

曹燕銘退休後熱衷地方事務，除了守護黑翅鳶等鳥類，通灣社區也參加石虎保育工作。（巫靜婷攝）

曹燕銘為了證明黑翅鳶存在於通霄，與苗栗縣自然生態學會合作，在自家農地裝設棲架與相機記錄。（巫靜婷攝）

通霄沿海風勢強勁，曹燕銘說明棲架改良過程，目前棲架已改良為第3代，拉繩加強穩定性。（巫靜婷攝）

曹燕銘的友善田園裡充斥大大小小的老鼠洞，鼠輩橫行成為黑翅鳶等鳥類的大餐。（巫靜婷攝）

黑翅鳶在田園裡抓到老鼠後，會將老鼠叼到棲架上享用。（曹燕銘提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣自然生態學會協助農主在田園裡架設棲架，友善野生動物。（苗栗縣自然生態學會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮是猛禽過境的重要棲地，為維護友善環境，苗栗縣自然生態學會與當地農民合作，在農地架設棲架，讓鳥類駐足架上俯視覓食，通灣社區守望相助隊隊長曹燕銘，為了證明通霄有保育類動物「黑翅鳶」存在，成為架設棲架的農主之一，透過相機記錄，果真拍到黑翅鳶覓食的珍貴畫面。

近年重視生態保育，通灣社區於去年10月參加友善石虎生態維護調查，62歲的曹燕銘退休後熱衷地方事務，經保育人士介紹，去年底參加學會在楓樹里舉辦的環境課程，當時他聽到台上講師說到「苗栗沒有黑翅鳶」，這與他的觀察經驗不符，為了證明黑翅鳶存在，他同意在自家田園架設棲架。

曹燕銘說，當下聽到講師說苗栗沒有黑翅鳶，很想立刻反駁「我家的田園就有」，但為了不拆台，下課後才跑去跟講師說通霄有黑翅鳶，講師一聽大為震驚，就怕口說無憑，因此在今年1月透過學會常務理事許火淞、總幹事張育誠等人協助，並自掏腰包2000元在自家近乎荒廢的3.6分地裡裝設棲架和相機，才裝完第3天就拍到黑翅鳶。

曹燕銘表示，棲架經過3度改良，現在第3代棲架有拉繩輔助，不僅不怕風吹倒塌，在更換架上的相機記憶卡和電池時，也能減少人力至2人，作業起來更輕鬆。他指出，友善耕作無毒、不使用化肥，結果就是鼠輩橫行，田園提供食物，掠食者自然會來，偶爾農忙時也能看見鳥類駐足棲架。

曹燕銘的田園裡雜草叢生還有大大小小的老鼠洞，他說，黑翅鳶的食物就是老鼠，以前為了抓老鼠，牠在天上盤旋太消耗體力，現在有棲架牠能停在上面專心看地面的老鼠，抓到老鼠後就叼到棲架上享用，「田園是牠獵食的廚房、棲架成了牠的餐桌」。

他說，越靠近棲架的老鼠都被抓光，因為黑翅鳶也喜愛就近取材，而黑翅鳶一般來說是清晨與傍晚較常見，也有上午10點多就來尋找鼠輩裹腹的，但通常中午前後比較熱，所以比較少見。

苗栗縣自然生態學會協助農主在田園裡架設棲架，友善野生動物。（苗栗縣自然生態學會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣自然生態學會協助農主在田園裡架設棲架，友善野生動物。（苗栗縣自然生態學會提供／巫靜婷苗栗傳真）

曹燕銘以友善耕作方式經營農地，不使用化肥、農藥，常引來果蠅叮咬作物，曹燕銘說，芭樂被這種果蠅叮咬很快就會爛掉。（巫靜婷攝）

曹燕銘說，單存做生態工作薪水不高，自己在農園裡養櫻桃鴨、蛋鴨，但櫻桃鴨養2個月就達6公斤重，肥滋滋的很可愛，現在捨不得殺牠們，笑說自己被這群鴨子「呷夠夠」。（巫靜婷攝）

(中時 )