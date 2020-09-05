可以從圖片看出滿滿的豆花加上豐盛的配料，台南豆花伯一杯才賣20元，讓不少網友大讚佛心。(圖擷取自台南爆癈公社)

炎熱的夏日若能來上一碗沁涼的豆花便會讓人暑氣全消！有一名台南的女網友，今(5)日在市場遇到一名阿伯推餐車賣豆花，於是打算上前購買，沒想到阿伯卻從一旁拿出已裝好半杯的豆花，一問之下才了解，原來是剛有客人嫌貴，於是落跑不買了。她得知一杯豆花價格也才20元，聽完後鼻頭一酸，也讓她怒喊，「不要欺負老人家！」

原PO在臉書社團《台南爆料公社》上表示，她今日在逛市場時看見一名推餐車的豆花伯，原本只想買3杯，但是阿伯卻問說，「可不可以把剩下2杯一起帶走」她也大方答應，讓阿伯能早點回家。但阿伯盛裝豆花時，卻從旁拿出早裝好的半杯豆花，讓她嚇的問，「那半杯是昨天的嗎？還是？」沒想到阿伯卻說，是剛客人要買，「但我裝到一半，他嫌貴就不買了。」

原本她以為被嫌貴可能一杯50元起跳，但當她聽到阿伯說出價格時，卻讓她驚訝不已，因為一杯才20元而已。更讓她說，在2020年，還有賣20元的傳統豆花，「都能當傳說了。」不過這也讓她憤怒的呼籲，「不要欺負老人家，豆花伯已高齡87歲了。」

貼文發出後網友紛紛表示，「嫌貴的好想從他頭殼八下去」、「20元還貴？他是多窮？」也有吃過的鄉親表示「要遇到阿伯的機會，真的是可遇不可求，他的豆花真的古早味，小時候懷念的味道」、「真的，好吃又便宜！」此外，原PO也補充，豆花伯目前沒有定點賣，因為怕老客人買不到，也呼籲大家不要一窩蜂的去光顧，避免讓老人家吃不消。

(中時新聞網)