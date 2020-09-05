解放軍8、9月在台海、南海舉行10多場軍演，美軍則不定時派出海軍驅逐艦、偵察機行經台海，也讓緊張局勢持續升溫。資深媒體人韋安指出，兩岸之間爆發戰爭根本是假議題，並分析台灣維持和平的關鍵在於科技產業鏈中的重要角色，如何壯大台灣的「關鍵角色」才是重點，別再花大錢買武器了。

韋安4日在臉書上表示，他有一個在花蓮做民宿的朋友，打電話來問他，兩岸會不會「開打」？他則回答，我回，「兄弟，腦子不要進水」。

韋安指出，這根本就是個假議題，無論何種狀況之下，現階段大陸願意和美國「開戰」嗎？台灣是美國高科技的生產基地，牽扯到美國龐大的利益。比如英特爾、高通等公司，都由台積電代工生產晶片，一旦台海開戰，這些美國公司將受到嚴重的損失。美國政府決不會對台海戰事置之不理，而且會預防戰爭的發生。

韋安分析，美國高科技晶片廠商最大的客戶在對岸，除了華為，小米、OPPO等陸企，一旦因台海戰事，無法買到美國的關鍵零組件（因為台灣無法生產和出口），馬上會像華為一樣陷入休克狀態。雖然中美因台海問題劍拔弩張，但因為台灣特殊的高科技生產、供應者角色，讓中美都會為了滿足內部政治利益，把台灣當「棋盤」，而不會走向動手一步。

最後，韋安認為，中美不會開戰，台海也不會開戰。台灣和平不在於戰力，而在於科技產業鏈的關鍵角色。別再買那些無用的武器奢侈品，把錢拿來用在如何壯大自己「關鍵角色」的地方，才會更安全。

網友們也留言回應，「不會打子彈，但會打銀彈」、「韋大這篇中肯」、「台海短期也許不會開戰，但被迫統一只在遲速之間」。

(中時新聞網)