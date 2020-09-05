民進黨政府解禁瘦肉精美豬、30月齡以上美牛，引起在野黨撻伐，但國民黨最近也開始修正路線從強硬反對轉為有條件反對。國民黨主席江啟臣日前宣示要舉辦反美豬的食安公投，國民黨立委鄭正鈐今強調，國民黨推動食安公投的目的，並不在於「反美豬」，而是給美豬一個觀察期。

鄭正鈐表示，國民黨推動食安公投，民進黨的朋友說是破壞團結、傷害國家利益，這是完全搞錯了公投的價值，公投非但不是政府的阻力，還是跟美國談判最好的籌碼。

鄭正鈐指出，談判本來就要有黑臉跟白臉，2012年美國希望台灣開放美牛、美豬，當時民進黨在國會強力杯葛，讓馬政府能夠有談判籌碼，向美國堅持「牛豬分離、排除內臟」，以及三管五卡等措施。

鄭正鈐認為，這樣的朝野合作，共同為台灣人民謀福利，不是很正面的示範嗎？而今天的民進黨，用一個字形容，就是「笨」，一下子就把底牌掀光光，然後不讓台灣民意有發聲的空間，談判的結果當然是完全棄守，讓美豬長趨直入。

鄭正鈐強調，國民黨推動食安公投的目的，並不在於「反美豬」，而是給美豬一個觀察期。從明年一月開放美豬，到八月公投，這七個多月的時間，就是讓台灣人民看看，「到底美豬換來了什麼？」

鄭正鈐指出，如果公投之前，台美就簽訂BTA了，乃至於是建交了、軍事合作了，而來台的美豬也沒有食安問題，台灣人民當然會在公投同意美豬。相反的，如果美豬進口「有壞沒好」，承諾一個個跳票，那公投就是一個回到原點的保險閥。「大家會覺得食安公投是在扯民進黨後腿嗎？顯然不是，而是成為政府談判，最大的後盾。」

(中時 )