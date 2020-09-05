苗栗縣政府工務處辦理苗121線、苗128線道路改善工程，日前公路總局第2區養護工程處率專家學者視察，工程進度超前。（苗栗縣政府工務處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣道121線及128線，為國道3號通往通霄市區及連接苑裡的重要道路，由於車流量大，部分路段老化龜裂、破損，影響行車安全，縣府工務處爭取前瞻基礎建設計畫補助3400萬元辦理道路改善工程，日前公路總局第2區養護工程處到苑裡視察，工程進度超前，工務處表示，預計9月底可完工。

工務處副處長詹彩蘋5日說明，計畫改善路段範圍為121線9K＋680至11K、14K＋900至16K＋780處；128線14K＋900至16K＋780處，廠商已於7月30日進場施工，工項包含原路面刨封、沿線標線標字面積、路基等改善、新設金屬護欄、新設標誌等，工程實際進度逾33％，超前預定進度。

工務處表示，苗栗縣道121線及128線，鄰近台1線、台13線、台61線等，每日來往車流量多，路面負荷量大，部分路段路面出現老化龜裂、破損或局部凹陷補修，為維護用路人安全，刨除重鋪老舊劣化路面。詹彩蘋表示，因封層路面需要好天氣才能施作，若都是好天氣，最快9月中旬能提前完工。

另外，因涉及石虎保育，爭議多年的128線通霄交流道至烏眉國中拓寬工程，經7月底地方說明會徵詢民眾意見，多數與會人贊同拓寬15公尺方案，總經費約1.9億元，工務處說明，此案仍在環差資料補件階段，後續將修正計畫送公路總局審核，距離發包動工還早，交通工程將設法兼顧生態保育及用路安全。

(中時 )