中印邊境拉達克(Ladakh)地區近日發生衝突後，緊張情勢持續升高。更傳出印軍已在拉達克東部的楚舒爾(Chushul)佔據了關鍵戰略高地，雙方緊繃情勢可能會爆發更激烈軍事衝突。對此，中印兩國防部長在莫斯科會晤協商，中方國防部長魏鳳和指稱：「緊張局勢責任完全在印方」。

據《新華社》報導，正在莫斯科參加上海合作組織（SCO）、獨立國家聯合體、集體安全條約組織成員國國防部長聯合會議的國務委員兼國防部長魏鳳和，於4日與參會的印度國防部長辛格（Rajnath Singh）舉行會晤。

會晤時，魏鳳和表示，「近期兩國兩軍關係因邊境問題受到嚴重影響，兩國防長面對面就有關問題坦誠交換意見十分重要。造成當前中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方。」

魏鳳和強調，「中國的領土一寸也不能丟，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心維護國家主權和領土完整。雙方應認真落實中國國家主席習近平和印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）達成的重要共識，堅持通過對話協商解決問題。」

魏鳳和表示，「希望印方嚴格遵守雙方達成的一系列協定協議，切實加強對一線部隊管控，不越過當前實控線（LAC）進行挑釁，不採取任何可能引發局勢升溫的舉動，不刻意炒作和傳播負面信息。雙方應著眼中印兩國關係和地區和平穩定大局，共同努力、相向而行，推動當前事態盡快降溫緩和，維護中印邊境地區的和平與安寧。」

印度國防部長辛格則表示，「當前形勢下，邊境和平穩定對雙邊關係至關重要，應保持雙方軍事、外交等各層級對話渠道暢通，通過對話協商和平解決問題。希望雙方採取負責任態度，盡快實現一線部隊全面脫離接觸，避免採取使局勢升級或複雜化的舉措，不使分歧成為爭端，推動兩國兩軍關係盡快回到正軌。」

(中時新聞網)