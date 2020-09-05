苗栗縣陶藝協會今年辦理研習課程，以「陶器妖妖」為主題，讓會員體驗陶器製作，並結合多肉植物，推廣陶藝生活美學。（何冠嫻攝）

苗栗縣陶藝協會今年辦理研習課程，以「陶器妖妖」為主題，讓會員體驗陶器製作，並結合多肉植物，推廣陶藝生活美學。（何冠嫻攝）

苗栗縣陶藝協會今年辦理研習課程，以「陶器妖妖」為主題，讓會員體驗陶器製作，並結合多肉植物，推廣陶藝生活美學。（苗栗縣陶藝協會提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣陶藝協會今年辦理研習課程，以「陶器妖妖」為主題，讓會員體驗陶器製作，並結合多肉植物，推廣陶藝生活美學。（苗栗縣陶藝協會提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣陶藝協會今年辦理研習課程，以「陶器妖妖」為主題，讓會員體驗陶器製作，並結合多肉植物，推廣陶藝生活美學。（苗栗縣陶藝協會提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣陶藝協會今年首度結合植栽辦理研習課程，發展陶瓷多元性，有別於過去制式化課程較，今年別開生面規畫徒手捏陶、彩繪並體驗燒陶過程等內容，製作陶瓷花器，並結合多肉植物賦予陶器新生命，廣受好評，未來預計結合茶道、花藝、書畫等，將陶藝融入生活。

苗栗縣陶藝協會2000年成立迄今，推展在地產業與藝術創作的傳承與創新，陶藝協會理事長廖增春上任後更致力將陶藝融入生活。今年7月陶藝協會辦理研習，規畫陶器「從零到有」的製作過程課程，廖增春表示，研習課程從捏陶、上釉、燒製，學習陶器製作技術外，最後再加入多肉植物的植栽教學，期以推廣陶藝生活美學。

苗栗縣陶藝協會副秘書長陳秋萍說明，每年陶藝協會辦理1到4次研習活動，過去都聚焦捏陶技術、創作理念等較制式化內容，今年則透過「陶器妖妖」主題，邀請專業師資辦理手捏陶器、釉藥基礎概論、窯燒概論等研習課程，並融入生活療癒心靈，規畫「陶與多肉植物對話」課程，提升綠化美學。

陳秋萍指出，秉持協會延續陶藝技法，展現陶藝產業文化傳承與創新的特色，將藝術生活化，今年首結合多肉植栽的陶藝研習課程，廣受熱烈迴響，預計未來將融入茶席、花藝及書畫等藝術美學，增進陶藝界切磋交流並拓展陶瓷多元性，吸引更多陶藝新秀共同加入，傳承並提升苗栗陶的藝術境界。

(中時 )