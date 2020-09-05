嘉義縣長翁章梁（左）到場為求職者打氣。（張毓翎攝）

嘉義縣政府5日在人力發展所，舉辦「嘉義縣109年度現場徵才活動」，今年許多廠商陸續進駐大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區營運，使這次徵才活動提供的工作機會，較去年多將近2倍；其中嘉義縣市唯一的國家口罩隊、昭惠實業公司去年未參與，今年人力吃緊釋出20個職缺，吸引84名應徵者到現場投履歷，在攤位前大排長龍。

今年熱門徵才廠商第1名為台積電，200個職缺共225人投履歷；第2名為昭惠實業公司，20個職缺共84人投履歷；第3、4名分別為大埔美聯合及麗光科技。曾姓應屆畢業生說，因為要還學貸，未來工作的地方仍是希望離家近，這次應徵昭惠實業公司的儲備幹部及麗光科技的業務專員，希望能順利錄取。

場內有許多家長帶著剛畢業的兒女一同前來尋職，也有剛畢業的同學相揪來參加；來自雲林的林姓應屆畢業生表示，住在嘉義的大學同學日前看到徵才活動訊息，特別邀她一起來參加，這次一共遞出2張履歷表，若順利錄取上，未來不排除到嘉義工作。

嘉義縣今年徵才活動提供1700多個職缺，科技業占總職缺5成、製造業占4成，住宿餐飲及一般服務業則占將近2成，約8成職缺月薪3萬元起跳，102個職缺起薪上看6萬元。縣社會局表示，這次吸引近2000人參加，其中1109人投履歷，廠商擬錄用793人，初步媒合率達71％。

另外，縣府結合廠商設置「身障就業專區」，提供230個職缺，由專人提供職務再設計、就業諮詢、就業輔具服務、一般性及支持性就業等服務，協助身障者增進工作效率及穩定就業。

(中時 )