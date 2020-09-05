美股又迎來「黑色星期五」，道瓊指數周五（4日）一度崩跌逾600點，盤中多空激戰、高低巨震近900點，尾盤只小跌159點，再度上演V型反彈戲碼。

儘管非農就業數據優於預期，道瓊指數周五開高來到28539點，但隨後賣壓湧現，指數一路下殺，盤中重挫627點、最低來到27664點，上下劇烈波動高達875點，所幸低接買盤進場，終場小跌159.42點（或 0.56%），收在28,133.31點。

新浪財經報導，市場分析人士指出，美股多空劇烈震盪有三大原因。

一、美國8月非農就業數據優於預期，兩黨政策博弈也不斷升溫，市場擔心疫情期間救市政策改變，而引發流動性緊縮的問題。不過，聯準會主席鮑爾周五表示，美國經濟要從疫情中復甦仍有漫漫長路，未來幾年都將維持低利率來支撐經濟。

二、市場整體估值過高，科技股持續上漲，擁擠的多頭交易使獲利回吐賣壓大增，任何風吹草動都會引發空頭大反撲。

三、大選前景不明朗，距離美國總統大選僅剩不到2個月，目前在民調支持度上，民主黨參選人拜登暫時小幅領先，但尋求連任的現在總統川普仍可能隨時翻盤。

分析師表示，近期市場估值過高，尤其是科技股更是離譜，因此要有一定程度的拉回修正，「看特斯拉、蘋果非理性大漲就知道，兩家公司股票分拆後，市場樂觀過頭，特別是散戶瘋狂搶進。」

(中時新聞網)