印度衛生部門5日上午公布數據說，過去24小時，全國新增8萬6432例新冠肺炎病例，累計確診達402萬3179例。這是印度單日新增病例數最多的一天，且是連續三天日增超8萬例。印度也再次打破單一國家單日新增確診病例數的世界紀錄。

由此，印度成為世界上第三個累計新冠肺炎病例數超過400萬的國家，僅次於美國和巴西。按照目前的態勢，印度將在近幾天內超過巴西，成全球累計確診新冠肺炎病例數第二多的國家。

據中新社報導，過去24小時中，印度新增1089例新冠死亡病例，累計死亡病例已近7萬例。值得注意的是，約七成死亡病例來自馬哈拉施特拉邦、泰米爾納德邦、卡納塔克邦、德里和安得拉邦。不過，印度的新冠肺炎康復率已經達到77.15％。

印度衛生部部長哈什．瓦爾丹近期在其社交媒體賬號上說，在所有活躍病例中，只有近0.5％的病人需要使用呼吸機，約2％的病人在重症監護室接受治療。

《今日印度》援引全印度醫學科學院院長蘭迪普．古萊里亞的話說，鑒於當下的形勢，印度的新冠肺炎疫情可能會持續至2021年。因為疫情目前已經擴散至小城市和鄉村，所以病例數依舊在不斷增加；加上印度人口規模巨大，所以未來幾個月應該還會有很多病例。

蘭迪普．古萊里亞指出，印度某些地區目前已經進入疫情第二波爆發階段。其主要原因有兩點：第一是加強了檢測，第二是很多民眾對防疫工作出現了疲勞感，自我防護有所放鬆

。

(中時 )