BL泰劇《不期而愛2》開播後，攻佔泰國推特、微博熱搜，2位男主角洪天逸（Mean）與林樂傑（Plan）爆紅，其中被網友稱「比女生可愛」的林樂傑，還獲得泰國KazzAwards2020頒獎典禮「年度最可愛男孩獎」。他劇中個性「奶凶」愛撒嬌，讓洪天逸融化、撫摸他臉龐直說「你比那些女人可愛」，而戲外林樂傑大洪天逸1歲，原本2人原訂今年初來台辦見面會，因疫情緣故延期。
洪天逸和林樂傑劇中「一言不合就吻」，讓腐女們看臉紅心跳，敲碗要他們伸舌頭。談到吻戲，林樂傑受訪時曝，洪天逸提醒他要記得先刷牙，沒想到他在嘴裡含了一個藥片，讓舌頭都變成橙色的，被主持人虧：這樣要記得先刷舌頭！粉絲激動說，「不伸舌頭，怎麼會知道舌頭是橙色的呢！」還秒懂對話含義，「看樣子肯定是用了！」至於如何對喜歡的人表達愛慕之意？林樂傑說「就直接說喜歡你，有空嗎？一起看個電影。然後再來討論，兩個人能不能走到一起。」
林樂傑在《不期而愛2》頂著一頭乖巧的黑髮，戲外他的髮色則多變，染過紫色、綠色、粉色、香檳色等髮色，幾乎沒有他不敢染的顏色。洪天逸受訪時被問到，如果擁有林樂傑的身體，最想做哪一件事，他秒回「把頭髮染黑」，還吐槽他第一季殺青後一年沒染過黑髮，林樂傑則反擊，有染回黑髮過一次，「只是你沒在意我！」讓洪天逸立馬回，「我在意的就是只染過一次！」不過網友抓包，他喜歡戲中男友留黑髮，形容洪天逸「有滿滿的求慾」。《不期而愛2》熱播中。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。