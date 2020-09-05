BL泰劇《不期而愛2》開播後，攻佔泰國推特、微博熱搜，2位男主角洪天逸（Mean）與林樂傑（Plan）爆紅，其中被網友稱「比女生可愛」的林樂傑，還獲得泰國KazzAwards2020頒獎典禮「年度最可愛男孩獎」。他劇中個性「奶凶」愛撒嬌，讓洪天逸融化、撫摸他臉龐直說「你比那些女人可愛」，而戲外林樂傑大洪天逸1歲，原本2人原訂今年初來台辦見面會，因疫情緣故延期。

洪天逸和林樂傑劇中「一言不合就吻」，讓腐女們看臉紅心跳，敲碗要他們伸舌頭。談到吻戲，林樂傑受訪時曝，洪天逸提醒他要記得先刷牙，沒想到他在嘴裡含了一個藥片，讓舌頭都變成橙色的，被主持人虧：這樣要記得先刷舌頭！粉絲激動說，「不伸舌頭，怎麼會知道舌頭是橙色的呢！」還秒懂對話含義，「看樣子肯定是用了！」至於如何對喜歡的人表達愛慕之意？林樂傑說「就直接說喜歡你，有空嗎？一起看個電影。然後再來討論，兩個人能不能走到一起。」

林樂傑在《不期而愛2》頂著一頭乖巧的黑髮，戲外他的髮色則多變，染過紫色、綠色、粉色、香檳色等髮色，幾乎沒有他不敢染的顏色。洪天逸受訪時被問到，如果擁有林樂傑的身體，最想做哪一件事，他秒回「把頭髮染黑」，還吐槽他第一季殺青後一年沒染過黑髮，林樂傑則反擊，有染回黑髮過一次，「只是你沒在意我！」讓洪天逸立馬回，「我在意的就是只染過一次！」不過網友抓包，他喜歡戲中男友留黑髮，形容洪天逸「有滿滿的求慾」。《不期而愛2》熱播中。

洪天逸（Mean）（左一）與林樂傑（Plan）（右一）主演泰劇《不期而愛2》爆紅。（翻攝Millennials Choice）

洪天逸（Mean）（左一）與林樂傑（Plan）（右一）主演泰劇《不期而愛2》。（翻攝WeTV官方微博）

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