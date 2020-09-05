蔡政府日前宣布，含有萊克多巴胺的美豬明年1月1日起開放進口，衛福部長陳時中今公布美豬含有萊劑限量標準，除腎臟低於國際食品法典委員會（Codex）訂為0.04ppm外，其餘比照Codex標準。對此，行政院發言人丁怡銘表示，行政院表示尊重也支持，未來也將針對進口肉品清楚標示，讓國人選擇更方便。

針對政府將開放含有萊克多巴胺的美豬進口，引發食安疑慮，丁怡銘表示，從過去近20年的經驗，美國豬肉進口的市占率僅占1％，並非國人日常實用的選擇，更非國內婦女坐月子時選擇的食材，台灣豬肉市占率坐穩9成，有絕對競爭力。

丁怡銘說，但專家學者針對極端、天天食用美豬者的健康評估中，風險接近安全上限的狀況，建議降低美國豬肉腎臟的萊劑安全容許值，以因應國人的飲食習慣，政院表示尊重也支持。未來也將針對進口肉品清楚標示，讓國人選擇上更方便。

(中時 )