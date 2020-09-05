網友討論。(取自PTT)

近來衛福部長陳時中身陷多起爭議之中，從自付差額醫材收費上限新制的問題到美豬，讓在防疫期間擁有高支持度的他也深受其擾，對此，有網友就發文指出，在這麼多議題中陳時中的處理都相當有問題，「恐已不適任」。

網友表示，或許陳時中在防疫上有功，但是近期許多政策都背離民意，相當離譜，醫材爭議竟然完全不管醫界的反彈，「重新包裝」偷渡上路，而美豬議題也是說法一改再改，從「帶頭吃」到「不得已」，一個衛福部長竟然管到台灣的國際地位去，由此可知，陳時中早已不適任衛福部長一職！

該網友的說法引來其他民眾的回應，指出「早就跌落神壇了」、「美豬扯國際地位真的是笑話」、「帶頭進口毒豬自己卻不敢吃，真的是別人家的小孩死不完」、「早該下台了，那個嘴臉看到就煩」。

更有網友提到，過去陳時中在2017年針對美豬是否叩關及日本核食是否解禁問題曾表示，如果不安全，衛服部絕對會說NO，不能因為政治考量開放進口，衛服部有這個腰桿子，也挺得起來。但2020年陳時中對於美豬議題竟是這樣表示，地方政府別扯後腿；直呼這次美豬議題簡直是照妖鏡，讓陳時中的真面目全都露。

(中時新聞網)