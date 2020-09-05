有意參選2022台北市長的國民黨革實院長羅智強，最近才結束環島公投宣講，如今卻傳出8月20日舉辦的革實院活動，地方黨部動員議員、里長、黨代表，唯獨跳過立委，被懷疑在卡可能也要選台北市長的藍委蔣萬安。對此，羅智強今回應，是匿名者三番兩次的在冷氣房裡藏起名字抹黑挑撥。

有藍營民代爆料，8月20日晚間舉辦的革實院活動，前晚市黨部緊急聯繫台北市議員，每區要動員5位黨籍里長還有黨代表出席，但是卻沒有邀請台北市立委來參加。被懷疑是刻意不邀立委，因為其中包含有可能成為羅智強爭取台北市長提名的對手蔣萬安，疑是要「卡蔣」，並利用黨辦活動，違反黨務中立。

羅智強對此表示，只要有心誰都可以宣傳公投，一個肥皂箱，不管是江啟臣、羅智強、蔣萬安，還有這位匿名的「藍營民代」，誰都可以在路邊開講，在還沒有接黨職前，羅說自己就已經在全台灣講了一百場的「還我公投」街頭演講。

羅智強批評，這位匿名的「藍營民代」，三番兩次的在冷氣房裡藏起名字抹黑挑撥，「我當院長不支薪還捐八十萬，他要黑，我幫財務困難的國民黨募款，他要黑，我辦野台為國民黨理念辯護，他要黑，我辦公投宣講捍衛人民權利，他也要黑。」

台中市議員羅廷瑋也跳出來替羅撐腰，罵這位匿名人士，你是在幫蔣萬安，還是在害蔣萬安？難道蔣萬安沒有羅智強的邀請，就不能街講，不能推動公投？「食安是大家的，跟那一個人的選舉無關。」

羅表示，就算蔣萬安跟羅智強有北市長初選的競爭關係，身為黨內同志，也希望他們可以「頂尖對決」，讓所有人看到一場精彩的初選，至於這種沒水準又不衛生的匿名放話，就免了吧。

(中時 )