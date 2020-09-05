高雄厝3.0聯合設計展」5日下午在駁二藝術特區P3倉庫開展，工務局現場也表揚本屆高雄厝綠建築大獎22組得獎作品及3組網路票選人氣獎。（袁庭堯攝）

設計師替建案打造景觀陽臺、綠能設施、立體綠化、太陽光電、雨水貯集、通用化設計等設施設備，符合高雄厝節能減碳的精神。（袁庭堯攝）

為了推廣「高雄厝」優異的節能減碳、智慧家居設計，推廣綠建築、立體綠化、太陽光電等技術工法，工務局「高雄厝3.0聯合設計展」5日下午在駁二藝術特區P3倉庫開展。現場提供三米深光景陽台體驗區，讓民眾感受高雄厝的設計魅力。

工務局表示，「高雄厝」計畫推動迄今，已讓高市建物增加4.88座中央公園綠化量、667座世運主場館的太陽光電設置量、33.6座寶業里滯洪池的雨水貯集量，每年合計減碳133萬公噸。

展覽開幕現場，工務局也表揚本屆高雄厝綠建築大獎22組得獎作品（公有建築5組、集合住宅店舖組14組、透天住宅組3組）及3組網路票選人氣獎。

工務局長蘇志勳局長表示，高雄厝計畫強調建築物設置景觀陽臺、綠能設施、立體綠化、太陽光電、雨水貯集、通用化設計等設施設備，減緩暖化與都市熱島效應成效卓越。此外，都市垂直森林也可降低空氣汙染，打造「海綿城市」，強化都市防災能量。

亞洲新灣區首棟高雄厝3.0示範建案「大船入港」，位於高雄展覽館對面，坐擁絕佳高雄港美景，用3米深陽台強化空氣對流、克服西曬高溫的考驗，頂樓無邊際景觀池、全棟大範圍植栽更能有效遮陰降溫，打造舒適的居住空間。

該展展至13日止，現場多位建築業者派駐專人、解說作品的設計理念及亮點。工務局期盼，高雄厝計畫推動邁入第9年，能帶動新一波產業轉型及就業機會。

(中時 )