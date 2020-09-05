淡北道路通過環評，新北市府今日舉辦說明會，引發部分民眾質疑是把淡水交通問題轉嫁到北投，新北市交通局長鍾鳴時今表示，淡北道路是串連與解決民眾往返北海岸觀光旅遊與通勤長期壅塞的最佳方案路廊，主要受益對象為雙北市民，絕非將車流壅塞問題轉於北投、士林地區，會持續與民眾雙向溝通。

鍾鳴時指出，因道路供給不足，不管是從淡水到北投，還是北投到淡水，附近道路每天幾乎都塞車16小時，淡北道路透過智慧化設計，可以解決雙北用路人的問題，不是只為了淡水，而是雙向都有助益。

鍾鳴時表示，在環評審議階段雙北市交通局皆出席審查會議充分說明交通配套措施，並於淡北道路及周邊路段設置車流偵測、智慧化管理、雙市交控監測與管理、淡北道路行公車、台2公車專用道，絕非將車流壅塞問題轉於北投、士林地區。

新北市新工處指出，淡北道路全長5.4公里，雙向4車道，是限速50公里之市區道路，和台北市福國路延伸計畫相輔相成，形成快速路廊，為往來淡水、北投地區的穿越性車流提供更便利的交通，估計至少可以節省來往台北市和淡水間一半以上車程。

(中時 )