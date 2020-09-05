限定色口罩買不到嗎？那就由藝術家們帶頭一起用畫筆畫出繽紛多彩的特色口罩吧！由國際彩墨畫家聯盟發起的「世界彩墨日」活動，連續四年在中友百貨1F廣場舉辦，今年規劃的主題就是現在最夯的特色口罩，想要什麼樣式的口罩自己畫，拾起畫筆，在防疫的時候也要享受藝術帶來的樂趣！

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，自從疫情爆發以來，中友百貨為了確保消費者有個健康安全的購物環境，每天落實防疫政策，包括同仁自主健康管理、入店顧客需量額溫、戴口罩、保持社交距離等，兢兢業業也過了半年之久，9/9適逢世界彩墨日，於是發起一場彩繪口罩圖畫紙活動，邀請21位知名藝術家帶領大小朋友一起畫畫，將創意融入防疫新生活，讓「防疫」顯得更輕鬆、更有趣味！」

今天參與活動的藝術家們，在現場都很熱心的指導參與者如何下筆，有大家熟知的台中一中美術系老師朱忠勇、知名畫家莊連東、黃騰萱、張秀燕、廖芳乙等，親切的指導方式非常受到小朋友們喜愛；還有發起「國彩墨畫家聯盟」的黃朝湖老師也親自坐鎮，在初秋的午後，中友廣場顯得熱鬧非凡。

這場「2020世界彩墨日Mask Party百人彩繪活動」，共吸引了60多人一同參加，許多家長帶著小朋友一起來接受藝術的薰陶，從小朋友的作品中可以看到許多精彩的創意，卡通、動物、海洋、大自然….都是創作主題，活動過程中親子互動畫面溫馨、氣氛愉悅，在小小的繪畫活動中也達到寓教於樂，完全體現中友百貨想要將藝術帶入生活的初衷。

(工商 )