熱播台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》6日起晚間9點將在華視播出。黃姵嘉劇中飾演「奚伊鷗」，才剛嫁入蘇家，就接連遇上公公、老公去世和孩子流產，讓她被夫家稱「帶衰媳婦」。近期逢農曆七月，黃姵嘉回憶先前拍攝《出境事務所》時，在禮儀師辦公室開鏡，攝影師突然說「欸，那個窗戶後面的人走開」，但詭異的是窗後沒人。還有次赴殯儀館拍戲，原以為都場地已清空，但現場人員「很不舒服」，後來才知拍攝前有大體進出，事後導演在每個房間分鹽巴，希望讓大家能淨一下身。

秉信（許孟哲飾）和老婆小鷗（黃姵嘉飾）參觀家裡，情不自禁吻了她。（華視提供）

《我的婆婆》黃姵嘉飾演的「小鷗」，看著死去老公「秉信」和她的結婚喜字。（華視提供）

黃姵嘉因拍戲時常外宿旅館，說到自己迷信習慣，進門前會先按電鈴、敲門外，也會打招呼「不好意思打擾了」，睡前她也會打開廁所燈，「聽說好兄弟喜歡有光的地方，希望她們在廁所聚會就好了」。此外黃姵嘉也說，媽媽從小跟她說，夜晚剪指甲會看不到至親最後一面，讓她不敢在晚上剪指甲。

鍾欣凌劇中飾演「蘇林彩香」，家裡四個孩子不願接手家裡餅店珍賀齋，因此找了張可昀飾演「上雲仙姑」指點迷津。鍾欣凌說過去單身時，曾去拜拜求姻緣，媽媽也會幫她在廟裡牽姻緣線，有次哥哥要去廟裡，媽媽請哥哥幫忙欣凌安一個姻緣燈，哥哥竟回：「拜託，安了這麼多年，鍾欣凌也沒有一個對象呀」，擔心對神明不敬，媽媽慌張說「神明還在開會啦」，讓鍾欣凌覺得很有趣。多年後她和老公分享這段求姻緣往事，她老公開玩笑說：「怪不得我那陣子頭很痛，一直想往妳那邊走」。

彩香（鍾欣凌飾）拿錢利誘小鷗（黃姵嘉飾）。（華視提供）

鍾欣凌回憶出外景，也曾遇過靈異事件。有次半夜4點多，劇組到漁港取景漁船進港畫面，沒想到拍攝機器到海邊就壞掉，工作人員還跑回台北調機器支援，但還是拍不到漁船進港，海巡人員問說「你們是不是沒拜拜？」，才知白天有人在海邊溺水，劇組趕緊到旁邊土地公廟借紙錢和香來拜拜，拜完後順利完成拍攝，讓鍾欣凌認為「對於未知世界的彼此尊重，是很重要的」。

《我的婆婆怎麼那麼可愛》9月6日起每週日晚間9點於華視播出；每週六晚間9點在公視頻道首播，當天晚間11點在公視+（公視網路平台）首播，9月19日下午13點30分在華視大樓大廳舉辦「我的婆婆在華視台北粉絲見面會」。

(中時 )