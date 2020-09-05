農委會推「台灣豬」標章，希望讓消費者選用國產豬肉，中華民國養豬協會前理事長、屏東縣議員潘連周表示，「這只是政府的噱頭」，更重要的是落實產地標示，他也擔心，現在正在鋒頭上當然都會標示，但未來如果成為常態後，會不會因此漏掉。

潘連周說，政府要開放萊豬進口，重要的是落實產地標示，建議政府可邀請業界、民眾成立稽查小組，在包括小吃店等地稽查，畢竟執法要從嚴，應該要結合跨部會、跨局處不定期的稽查。

(中時 )