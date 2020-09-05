台灣豬標章有用？豬農：政府的噱頭 17:112020/09/05 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 農委會推「台灣豬」標章，希望讓消費者選用國產豬肉。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農委會推「台灣豬」標章，希望讓消費者選用國產豬肉，中華民國養豬協會前理事長、屏東縣議員潘連周表示，「這只是政府的噱頭」，更重要的是落實產地標示，他也擔心，現在正在鋒頭上當然都會標示，但未來如果成為常態後，會不會因此漏掉。 潘連周說，政府要開放萊豬進口，重要的是落實產地標示，建議政府可邀請業界、民眾成立稽查小組，在包括小吃店等地稽查，畢竟執法要從嚴，應該要結合跨部會、跨局處不定期的稽查。 (中時 ) #豬標章 #豬農 #政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 帶頭吃美豬？陳時中：我是不得已吃的 12:262020/09/05 生活 反擊曾周周吃美豬？馬英九秀照片吃台灣豬腳 11:322020/09/05 政治 時中壞掉了？陳時中美豬牛「幹話」大回顧 11:212020/09/05 政治 政府齊重批加利相當罕見？港媒看破手法 08:382020/09/05 政治 一顆貢丸也要！強制標示豬原料產地 明年起實施 11:052020/09/05 生活 「坐月子條款」美豬腎臟進口 台灣比國際嚴格 11:002020/09/05 生活 醫材爭議、護航美豬吃像難看 網：陳時中已不適任 16:492020/09/05 政治 農委會推台灣豬獎勵標章 年底上路 15:032020/09/05 生活 豬肺、腸、心瘦肉精為何訂0.01ppm？食藥署揭原因 12:472020/09/05 生活 把關美豬 新北散裝肉品須標示產地 04:102020/09/05 地方新聞 生活熱門新聞 勞保年改若砍月退3成 網哀嚎：把退休的人逼到絕境 - 生活 張雅琴護美豬嗆「沒人逼你買」 網挖5年前影片：時間真是照妖鏡 - 生活 部長帶頭吃美豬 陳時中坦承：我是不得已的 - 生活 滿口謊言！加利陸製口罩風暴 他一搜傻眼：兩邊老闆全是林明進 - 生活 「海神」颱風眼超清晰 吳德榮：今有機會成強颱 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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