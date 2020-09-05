副總統賴清德參加桃園義民祭活動，市長鄭文燦還強調他與賴感情很好。（呂筱蟬攝）

副總統賴清德參加桃園義民祭活動，市長鄭文燦還強調他與賴感情很好。（呂筱蟬攝）

桃園市政府在5日舉辦客家義民祭活動，邀請副總統賴清德參與，賴在典禮上全程以客家話致詞，表示很開心來參加活動，也祝福民眾身體健康、賺大錢，雖然說的不是很「輪轉」但展現最大誠意，台下民眾笑得很開心也給予掌聲。

賴清德在致詞完後隨即離開，有關他與桃園市長鄭文燦可能都是民進黨2024年角逐總統大位人選，外界也好奇兩人是否「王不見王」？鄭文燦說，是他邀請賴清德副總統來參加桃園市客家義民祭，原本副總統的時間比較不許可，但調整了活動時間才促成。桃園是客家的第一庄，在客家文化振興，客家的亮點建設做得非常多，作為一個桃園市長讓客家文化走入生活，成為城市的亮點及文化傳統，希望邀請總統、副總統分別來參加客家活動，所以這場是主動邀請副總統參與。

鄭文燦強調，副總統見到市長，或市長見到副總統都很好，彼此之間也很熟、很有默契、很有感情，希望外界「不要挑撥」。媒體問及兩人都被點名選總統一事，鄭文燦也笑說，「代表我們都很好」。他也說，現在蔡總統才剛就職，國家又遇到防疫的挑戰跟經濟振興的挑戰，執政的責任就是把當下的工作做好，他當桃園市長就把桃園帶領好，有現在才有未來，現在去討論2024，都是媒體話題，「對我來說現在是把台灣顧好比較重要。」

(中時 )