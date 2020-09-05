據美國華盛頓大學「健康指標與評估研究所」4日發佈的報告指出，新冠肺炎已超越癌

症，成為美國第二大死因，排名僅次於心臟病。該機構表示，今年美國新冠死亡人數可能達41萬。

據美國約翰霍普金斯大學數據顯示，截至9月5日，美國新冠確診病例已累計逾620萬例，累計死亡超過18.7萬例。「健康指標與評估研究所」3日更新的預測稱，由於季節性因素以及公眾對新冠疫情警惕性下降等，預計到今年年底，美國累計新冠死亡病例可能達到41萬例。這意味著從目前至今年年底還將增加約22.5萬例死亡病例。

預測指出，如果全美嚴格執行強制戴口罩政策，屆時累計死亡病例數可能約為28.8萬例，如果政府不採取任何干預措施，屆時死亡病例將有可能增至62萬例。

該機構數據顯示，全美口罩使用量自8月初達到峰值後持續下降，尤其是近期疫情激增的中西部地區口罩使用量下降明顯。美國於9月4日迎來勞動節三天小長假，專家擔心隨著出遊增加、秋季降溫，以及流感季節臨近，新冠肺炎疫情或再次出現反彈。

(中時 )