前高雄市長韓國瑜上次出席郝柏村追思會，接下來國民黨6日舉行全代會，韓國瑜也被關注是否會出席？國民黨文傳會副主委鄭照新對此表示，韓國瑜出席機會不大，他更透露韓在雲林的近況，他目前還是希望多休養生息。

國民黨6日將舉行全代會，前主席馬英九、吳敦義、朱立倫、洪秀柱和吳伯雄等都將出席；連戰則表示無法出席。至於韓國瑜會不會出席？據香港媒體《中評社》報導，鄭照新表示，他目前並沒聽說韓國瑜會出席，據他了解，韓國瑜出席的機會不大，即使國民黨中央有邀請他，但仍會尊重他的意願。

鄭照新透露，他近來常去雲林探望韓國瑜，他目前還是希望多休養生息、沉潛。由於總統大選時，有許多朋友出來幫忙選戰，所以韓國瑜會去找他們吃飯，當面表達感謝，但僅止於此，並沒有其他的活動。

另挺韓支持者舉辦全台巡迴嘉年華來凝聚向心力，第一場在高雄南華夜市開辦成功後，第二場5日、6日在花蓮東大門夜市舉辦。鄭照新對此表示，這些活動和韓國瑜沒有關連，韓粉們一直有在辦活動，韓國瑜並沒有參與。

(中時新聞網)