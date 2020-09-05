行人專用時相，搭配對角線行人穿越線。（交通局提供／陳淑芬台中傳真）

全台9月1日啟動為期1個月的交通大執法，台中市交通局長葉昭甫5日表示，針對行人以「時間」、「空間」兩主軸加強管理，逢甲商圈、一中商圈等人潮眾多處設置「行人專用時相」、加寬「行人穿越線」、調控行人號誌等方式，改善大台中交通環境。

交通局長葉昭甫指出，在「時間」管理部分，逢甲商圈、一中商圈等人潮眾多處，將運用「行人專用時相」，獨立時間專供行人通行，禁止任何方向車輛通過，減少人車爭道，同時調控行人號誌，減少塞車情形

在「空間」管理部分，葉昭甫表示，將加寬行人穿越線並搭配綠色斑馬線，並設置行人庇護島，降低行人風險。另在勤美商圈等狹小巷弄，標示綠色標線人行道，加強行人安全。

交通局表示，台中市教育局將於9月份交通安全週，透過所轄各級學校向家長、學生及教職員工宣導「路口禮讓行人」主題，守護學生安全。交通大執法期間，警察局將針對汽機車不停讓行人、闖紅燈、紅燈右轉情形加強裁罰，呼籲駕駛通過路口減速，讓行人優先通行；行人通過路口也請加快腳步，別當低頭族。

(中時 )