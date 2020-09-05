張紫語44秒自摸片網路瘋傳。(取自網路)

現在網路又流出3部疑似張紫語的露點性愛片。(取自推特)

香港前DJ蘇耀宗（細So）背叛9年妻，偷吃已婚人妻練美施(Macy)一事在香港演藝圈鬧得沸沸揚揚，早前更傳出細So不只出軌練美施，還曾與他主持選秀節目的已婚參賽者張紫語（Jelly）有一腿，連其44秒自摸不雅片也都在網路瘋傳！不過隨後網路又流出她另外3部露點性愛片，尺度一部比一部還大。

香港愛家好男人、前電台DJ細So被爆偷吃外遇一事，一波未平一波又起，繼小三練美施坦承被傳染性病，還曾為細So墮胎後，又爆出其實細So還與另一位美艷人妻張紫語交往，隨後一部疑似張紫語狂揉雙球自摸44秒不雅片也在網路瘋傳。

對此，張紫語透過社群網站認了是影片中的女主角，但她就強調與細So之間清清白白，只是朋友關係，而網路瘋傳影片則是6年前傳給在外地工作的老公，之後遭駭客入侵流出。

然而張紫語流出的不雅片似乎不只一部。現在香港網路更瘋傳另外3部疑似張紫語的性愛短片，影片中一位長相激似張紫語的女子，穿著無袖黑色背心，對鏡頭露出甜美笑容，接著緩緩掀起上衣露出巨乳，接著鏡頭一轉，更特寫胸部部位，不停晃動的雙峰與雪白胴體，令人想入非非。

但其實在張紫語的聲明當中，就透露端倪，她強調網路上所流傳的短片，因被駭客入侵流出，前幾年更接獲來自陌生人的訊息，「他們當時也是利用現正流傳的『同一批』來恐嚇和勒索我」，暗指被駭影片不只一部。

(中時新聞網)