台東縣關山鎮電光「聖母壇」供奉媽祖娘娘興建期間長達30年，今天舉行入火安座啟用並同步辦理捐血活動。「聖母壇」總幹事李至明表示，興建「聖母壇」是母親的願望，家人克服一切困難在今天終於正式啟用。

關山「電光聖母壇」在今天舉行佛祖殿的入火安座，同步也在台東捐血站舉辦捐血活動。希望能夠呼籲捐血人挽袖捐出熱血助人，有3位高中生雖然不符合捐血資格但在現場用音樂表演來表示感謝捐血人。

台東捐血站江宜勳站長表示，今年由於受到疫情影響，已經讓採血量有些許下滑的情況。現在農曆7月有的因為宗教上的顧忌而不願「見血」，所以讓募集血液的工作更是「雪上加霜」。

江宜勳表示，台東地區每個月提供醫院院所需求的用血量大約是1400至1600袋左右。今年從疫情開始每月募集的全血都大約只有900袋左右，無法應付的情況下只能仰賴高雄捐血中心的補足。

「電光聖母壇」總幹事李至明指出，神明總是勸人為善好事多做，所以在血液不足的情形下願意從關山來舉辦活動協助號召。

就讀東商應用外語的周譽承、花蓮女中黃彥菱、台東女中陳雅婷在李至明的邀請下現場演奏音樂，讓排隊等候的捐血人身心靈得到放鬆。江宜勳鼓勵只要有符合捐血條件的捐血人，每滿兩個月（250毫升）或滿三個月（500毫升），呼籲熱情挽袖當個快樂的捐血人。

(中時 )