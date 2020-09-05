衞福部公布美豬萊克巴多胺各部位最大殘留容許值，部分地方衛生局憂心抽查人力、經費不足。台南市長黃偉哲說，他尊重中央，但希望消費者用嘴巴投票。至於新的業務，會用第二預備金，民眾不用擔心，為了保護國人健康，政府要把工作做好。

黃偉哲受訪時表示，衞福部已公布進口美豬萊克巴多胺含量，他尊重中央，但希望消費者用嘴巴投票，進口豬肉內臟都不要用。至於散裝、做肉圓的，市府會去工廠稽查，如果工廠有進就公告，讓消者選擇，沒有進的話，也會貼使用本產豬肉標章。

黃偉哲也呼籲進口商，體諒消費者對進口肉品的疑慮，盡量不要進口，中央已公布要追查流向，地方政府也會配合追查，公布進口廠商資訊，讓消費者的消費力來做選擇。

黃偉哲說，過去豬內臟容許值是零時，進口量是零，現在容許值提高，民眾的疑慮會更高，如何讓進口量是零，就要靠消費者抵制。

明年如果有廠商要進口美國豬內臟，市府會追查與清楚標誌，讓國產與進口豬肉分流。如果餐廳貼了使用本國豬肉標誌，市府就會去查進貨單據；加工廠、食品工廠一但有使用進口豬內臟，也會公布資訊。

(中時 )