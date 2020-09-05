宋芸樺、張立昂在偶像劇《浪漫輸給你》中，本週劇情來到兩人確認情侶關係，飾演霸總的張立昂秘密籌備泳池驚喜求婚，卻被宋芸樺「反求婚」，劇裡兩人屬「閃婚」，張立昂認為自己不會閃婚，起碼要交往一年，才有可能求婚。宋芸樺則認為，交往多久不是重點，能否感受到對方是個怎樣的人、以及相處感覺，是否能走一輩子才是關鍵，也說朋友曾分享的金句「等妳遇到了，就知道是對的人」。

兩人的求婚戲在泳池接吻，在水中易失去方向感，天旋地轉擁吻後，張立昂眼睛一張開就發現兩人轉了360度，笑說意外讓這場水中吻戲變成360度的浪漫擁吻。由於只有一次拍攝機會，宋芸樺相當緊張，跳進泳池時不小心滑一跤，她直呼丟臉「希望播出時看不出來」。該場戲角色心情，宋芸樺直說很煎熬「想跟愛人結婚，但又怕會消失」，最後決定「把握當下，珍惜現在」。

不過對於戲裡求婚方式，張立昂說雖過程浪漫，但吐槽「有點遜」， 自己的求婚會準備花、並選在戶外或大自然，找較親的親朋好友給對方驚喜，也認為要讓女生答應求婚，求婚詞和真誠的心最重要，也會安排讓對方輕鬆、安心的環境，像是旅遊也很適合求婚。

曾幻想要華麗、誇張求婚的宋芸樺，笑說曾覺得在101大樓上跑字幕求婚很浪漫，長大後發現高調求婚會有點尷尬，現在覺得有親友在場，一起慶祝就好，認為比起鑽戒、鮮花，求婚詞能否打動人才是關鍵，「難得有機會，聽到一個人在做人生重大決定時的心情，會很想認真的感受」。此外她認為，能給對方驚喜是很幸福的事，她說工作忙碌時，又想露營看星星，結果收到投影在牆上會有星星的燈，讓她又驚又喜，直說「不需要多貴重，重要的是心意！」

張立昂秘密籌備泳池驚喜求婚，卻被宋芸樺「反求婚」。（三立提供）

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