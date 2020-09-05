「行動式土石流觀測車」週末兩天在高雄科學工藝博物館戶外科技大道亮相，多項精密氣候觀測設備也首次曝光，現場還有專人解說。（科工館提供／袁庭堯高雄傳真）

全台僅有3台的「行動式土石流觀測車」週末兩天在高雄科學工藝博物館戶外科技大道亮相。觀測車又稱「行動獵人」，又有「土石流SNG車」之稱，能機動執行任務、即時搜集颱風、土石流的第一手資訊，協助防災預警工作。

週末一連兩天、上午9點半，「行動獵人」會逐一展開各項觀測設備，包括衛星天線對準西南方訊號端、推升雨量筒與攝影機等設備至6公尺高，進行實地展示及演練。科工館表示，若活動當天不巧遇上颱風來襲，發布海上颱風警報，觀測車將立即整裝出發、趕往現場執行任務，展示也會取消。

科工館為豐富開放式典藏庫「風雨時若－水土保持與坡地防災」經典文物展，讓參訪觀眾看見觀測設備的演進、土石流預警機制的進步，特別邀請行政院農業委員會水土保持局研發的第三代「行動式土石流觀測車」前來展出。

觀測人員表示，土石流觀測車能機動地執行土石流觀測作業，除了多項科學觀測儀器，還有展示、電力、通訊及資訊系統。除了分布全台的固定式土石流觀測站之外，水保局會先依中央氣象局所發佈的海上及陸上颱風警報，視情況評估警報區域之觀測可行性、衛星通訊條件後，派遣土石流觀測車至觀測點架設設備執行任務。

活動現場科工館也同時準備「簡易式土石流觀測儀器」，當觀測車無法行駛至指定地點時，可改由人力揹負簡易式儀器、徒步至更上游收集資訊，擴大觀測車的守備範圍。

(中時 )