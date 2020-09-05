桃園警方在被砸毀的車子上張貼告示，提醒車主聯繫派出所。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

桃園市32歲黃姓男子酒醉後拿球棒在桃園區國際路砸車，導致19輛汽車玻璃被砸毀，甚至球棒都打彎。桃園警方獲報趕抵，將黃男逮捕。黃清醒後說，毫無記憶，對於自己打破19輛車，則啞口無言。

警方表示，5日凌晨1時30分許接獲民眾報案，指國際路有疑似酒醉男子大聲咆嘯，並持球棒砸破路旁車輛玻璃，立即啟動快打部隊進行攔查圍捕。

員警到場後，攔查閻姓女子所駕轎車，她載著嚴重酒醉語無倫次黃姓男子，經查詢確認毀損車輛是黃男所為。閻女表示，與黃男至友人家聚會，黃男酒醉由她駕車送其返家，行經國際路時，黃男要求停車，突然拿球棒破壞路旁車輛玻璃，閻女傻眼不敢阻止，準備離開時遭到員警圍捕攔查。

警方說，黃男經酒測為0.8毫克，待其較為清醒，表示自己只記得去跟朋友喝酒，之後的事都不清楚，得知毀損19輛車後，嚇得啞口無言，車主經員警通知到所，將提出毀損告訴，警方依法受理偵辦。

(中時 )