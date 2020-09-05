只要是人都會有老的一天。一名全聯店員表示，自己日前在櫃檯結帳時，遇到一名年紀較大的阿嬤，因為拿錢結帳速度較慢，她擔心後方的客人會因此不耐煩，所以微笑的說，不好意思請稍等，沒想到該名女客人卻像天使般的回覆，「沒關係，我們都會老，阿嬤你慢慢來。」讓原PO心超暖。

原PO在臉書社團《全聯消費經驗老實說》中分享自己的工作經驗，自己是一名全聯店員，日前在結帳時遇到一名年紀大的阿嬤，由於她的錢都一張一張折起來，塞在不同口袋導致結帳速度變慢，但她也沒有因此失去耐心，反而是微笑請後方客人耐心稍等一下。

後來，阿嬤自己也感到不好意思，於是便對後方客人說，「拍謝啦！還是你先結？」沒想到天使客人竟回說，「沒關係，阿嬤你慢慢來，我們都會老，而且我也沒有趕時間。」這暖心的回答讓原PO直呼，真的很暖心。

此外，原PO補充說，「全聯真的有很多年齡大，或是活動不方便的客人，都是需要時間等待服務的客人，我真心感謝後面那位美麗的小姐。」更說，我們都會有老的一天，需要人的體諒，也很開心自己能夠分想這麼美好的事。

貼文一發網友也大讚溫馨，「原PO敬業喔！人與人之間的互重，好溫馨」、「人美心也美，好人一生都美！！」、「謝謝好感人的分享，真的大家都會老，對待老人多點愛心耐心，社會將更溫暖美好」、「台灣有你真好！」

(中時新聞網)