看好許多民眾在炎熱夏天喜歡來杯沁涼啤酒來消暑，「華山町餐酒館」匯集國際品牌熱銷款啤酒和精釀啤酒，搭配牛排、火山卷、義大利麵、Pizza等酒吧美食，即日起至9月30日打造夏日限定的「盛夏啤酒節」活動，並祭出多項優惠來吸引民眾共襄盛舉。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「天成文旅-華山町結合客房與餐飲資源，抓住夏天尾巴推出為期一個月的盛夏啤酒節，遴選來自西班牙、比利時與奧地利的國際熱銷啤酒，打造沁涼消暑的夏天，加碼推出『華山町夏日啤酒暢飲住房專案』啤酒助興，吃飽喝足上樓睡覺適合闔家歡樂、三五好友暢快暢飲，搭配安心旅遊補助入住平日兩人同行每人只要700元，趁著安心旅遊補助額度，盡早出遊更划算。」

「盛夏啤酒節」的平日周一至周四晚上7點至9點晚餐時段，每人僅499元起+10%就能享星達姆啤酒暢飲喝到飽，還能獲贈1份經典炸物；若在平假日晚餐時段及假日午餐點購主餐，可享多款國際啤酒每款加購75元起+10%的優惠價；而活動期間不限時段任選同價位國際啤酒即還能有買2送1的好康。

「天成文旅-華山町」更加碼推出「華山町夏日啤酒暢飲住房專案」，即日起至9月30日若民眾透過官網或電話訂房，周日至周四入住精緻客房每房每晚2400元，周五、六入住精緻客房則是每房每晚3000元，如需加購早餐，每房2客僅需400元，相當於原價的近5折，而該專案更依房型人數贈送「華山町餐酒館」晚餐時段限時1.5小時星達姆啤酒無限暢飲。此外，10月31日前若搭配安心旅遊補助，每房每晚還能再折1000元。

【未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量有礙健康】

「天成文旅-華山町」的精緻雙人房。（天成文旅提供）

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