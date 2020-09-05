花大錢買名牌包，卻慘遭銷毀，住在澳洲的一名女子，日前花費2萬6313澳幣（約台幣55.5萬元），在網路上購買法國知名精品品牌聖羅蘭（Saint Laurent）的鱷魚皮包，但女子忘記申請「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（縮寫CITES）」的許可證，昂貴名牌包包被海關沒收銷毀。

今年1月，澳洲海關沒收一只從法國寄來的精品鱷魚皮包，是一名女子花2萬6313澳幣從精品網站上購買，並寄回澳洲，但根據澳洲農業、水資源暨環境部表示，即使女子有取得歐洲出口許可證，但她沒有申請「臨絕種野生動植物國際貿易公約」的許可證，海關也只能沒收銷毀昂貴的精品包，但不會對女子進一步追究。

鱷魚製品其實是可以進入澳洲，但為了確保與非法野生動物貿易無關，所以受CITES管制，若在澳洲犯非法野生動植物貿易罪，罪罰一點也不輕，最高會被處10年有期徒刑、以及22.2萬澳幣（約台幣475.7萬元）罰款。

環境部長蘇珊萊伊（Sussan Ley）表示，除了進口商必須具有許可證，才能將某些產品帶進澳洲，她強調「我們都需要意識到，在網上購買什麼，因為限制動物產品貿易，對於瀕危物種的長期生存至關重要」，且澳洲會密切監視進出本國的東西。

(中時新聞網)