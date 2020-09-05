女童生父出示這張照片，說明這是女童生前唯一留下的照片。（圖／讀者提供）

女童生父現任女友亦遭毆打，頭部還留下撕裂傷。（圖／讀者提供）

南投4歲女童疑遭虐殺埋屍案，女童生父出面控訴前妻太無良，竟放任陳嫌凌虐女兒，還成為遺棄屍體的幫兇。女童生父指出，女兒監護權判給前妻後，前妻還拿與女兒見面當要錢的「籌碼」，陳男還找來打手把他跟女友毒打一頓；他期盼司法能夠讓惡人得到法律制裁，還給女兒一個公道。

「女童遇害新聞曝光，我們家人才得知，受害女童就是我的女兒。」女童生父說，陳男是他國中同學的哥哥、也是他的學長。陳男3年前出獄後和他重逢，沒想到陳男卻與妻子搞曖昧，最後妻子還劈腿讓他戴綠帽；他與妻子離婚後，孩子的監護權歸前妻所有，由岳母照顧。

女童生父說，他每次看孩子都被前妻「勒索」，他基於補償心態任由前妻予取予求，想說錢都花在孩子身上；直到有次陳男倒車撞傷女兒，前妻向他求助，他還到地下錢莊借幾萬元應急。前妻事後還騙他的阿公說，他沒有負擔孩子醫藥費；讓他覺得前妻把孩子當成搖錢樹，他等於是用錢來買跟孩子見面的機會。

女童生父後來才得知前妻跟陳男並沒有好好照顧女兒，今年4月間陳男還找人，把女童生父從台中押到南投毒打，就連女童生父現任女友也被打得滿身是傷；陳男還不避諱直接出示他體罰兒女的照片。

女童的生父說，「我看到我10歲兒子、4歲女兒，2人被他罰做拱橋，他一副得意洋洋的樣子，真的很可惡。」讓他對孩子的愧疚感更深，也無奈自己無能為力保護；女兒如今遇害，他尚未見到女兒最後一面，很無奈他不是女兒的監護人，期盼司法能讓惡人得到法律制裁，還給無辜女兒一個公道。

(中時 )