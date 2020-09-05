陳妤、林映唯、李杏和導演簡學彬、原著作家肆一開香檳慶功。（粘耿豪攝）

【即時新聞】電影《可不可以，你也剛好喜歡我》慶功記者會，導演簡學彬、肆一、陳妤、林映唯、李杏。(粘耿豪攝)

《可不可以，你也剛好喜歡我》上映至今票房破6000萬，超越《女鬼橋》成為今年最賣座台灣電影。陳妤、林映唯、李杏和導演簡學彬、原著作家肆一5日到戲院開香檳慶祝。不過面對票房好成績，陳妤笑著透露自己外婆卻嫌她醜不領情，希望她接演打扮漂亮的角色，她轉述家人聽到的回饋，模仿語氣笑翻眾人，「我阿嬤對大家說『她每次都演醜醜的角色啦！要嘛就是很男生』，旁人跟她說『但她在《我們與惡的距離》李大芝不會很男生啊！』結果我外婆卻說『但李大芝就很醜啊』。」

他們除了慶功外，同時在欣欣秀泰影城舉辦粉絲簽名會，現場來了近500名影迷共襄盛舉，片商也送出5款海報，謝票誠意十足。陳妤更興奮表示：「有看到粉絲5刷電影，把今天的場次都買了。不過特別的是，有幾乎一半觀眾是第一次看片，滿開心的！」問起電影破億要怎麼回饋觀眾，陳妤、林映唯、李杏早就蓄勢待發要整因戲缺席宣傳的男主角曹佑寧，李杏說：「我們想法非常多，不管最後決定什麼他都得接受，要用身體來還！」

電影狹帶的高人氣也具體呈現在粉絲人數上，人氣作家肆一就透露：「電影上映以來，大概一天增加1000人次，上映至今大概多了1萬多個粉絲。」他笑稱：「不過也有些退掉（的粉絲）啦。」李杏則一旁安慰：「有得必有失！」肆一首次接觸電影就大賣，他也坦言未來不排除朝電影編導之路邁進，「不過我私下其實不看愛情片，反倒對懸疑或輕推理的類型感興趣」。

(中時 )