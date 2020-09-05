擁有倒三角肌肉和巧克力磚腹肌，是每個男生夢寐以求的目標，多數人都會選擇喝乳清食品等，來增加自己的肌肉量程度。然而，在德國有1名男子，採用喝尿方式來搭配重訓。男子聲稱，每當自己心情不好時，或著生病時，只要來一杯自己的尿，都可以幫助他自己早日康復，心情也變得比之前更好，他還說自從喝尿以後，健身效果更好了。

1名德國26歲的運動教練(Jan Schünemann)，自2017年從網路上看到尿液療效法的訊息，就開始努力研究此療法，他也不斷聲稱這是最自然的療效法。(取自The Sun News)

根據《太陽報》的報導，1名來自德國26歲的運動教練(Jan Schünemann)，自2017年從網路上看到尿液療效法的訊息，他就開始產生興趣的努力研究此療法。此名運動教練表示：「這個療效的實際效用，讓我的身體像是能夠自我提供的方式，透過尿液療效法得到自我治癒的效果。」，運動教練得知「尿液療效法」後，他持續了3年每天固定喝尿，同時將喝不完的尿，直接不浪費的塗抹在眼睛、鼻子、耳朵和皮膚上。

這位運動教練表示，自從使用了「尿液療效法」，體格的堅實程度大過以前。(取自The Sun News)

運動教練還表示，他發現「尿液療效法」(Shivambu Kalpa)在網路上是相當受歡迎，並且是種較為新穎的方式。他在開始使用後，就發現「尿液療效法」的效益非常驚人，讓他會想持續用它。

每當這位運動教練心情沮喪時，他透露「尿液療效法」幫助他建立更好的深層意識，同時「尿液療效法」也幫助他用不同的觀點，來探討身體。他也說：「這「尿液療效法」非常吸引我，讓我不需要再尋找其他方式，來增進我自己身體上的健康程度，是非常自然的又符合人類的療效法。」。

關於「尿液療效法」的特殊效果，運動教練也說明，味道的改變是可以讓自己得知，身體是否有正在做出任何不同的改變，或著是每個時間點的平衡。同時，這將會取決自己攝取了多少碳水化合物，自己身體內部是怎麼樣的情況，甚至包括自己身體、情緒以及精神狀態。

這位運動教練自從使用了「尿液療效法」，他認為無論是在健身方面，還是身體的平衡性，他自己都能體會到很好的成效，也時刻體醒自己，他是活的非常健康且美好。

(中時新聞網)