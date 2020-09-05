「我行我繪-2020賴世榮水彩油畫創作展」今天在台東縣藝文中心開幕。（莊哲權攝）

「我行我繪-2020賴世榮水彩油畫創作展」今天在台東縣藝文中心開幕。（莊哲權攝）

年近70歲的畫家賴世榮5年前重拾畫筆進行創作，自即日起在台東縣政府文化處藝文中心舉辦「我行我繪水彩油畫創作展」，展出他5年來131幅水彩和油畫創作。

「我行我繪-2020賴世榮水彩油畫創作展」開幕式於今天上午10點舉行，包括縣府文化處長鍾青柏、國立臺東生活美學館長李吉崇、立委劉櫂豪、臺東縣美術教育學會理事長楊鴻明、大自然畫會理事長黃東明、臺東縣藝術人文三創學會理事長吳春燕、曾興平、林美慧等地方藝文愛好者參與。

苗栗縣中港溪畫會理事長黃鉅泰也特別帶領8位會員到臺東參加，並由東風箏樂團演奏揭開序幕，文化處長鍾青柏代表縣長饒慶鈴感謝賴世榮老師將其100多幅創作在文化處藝文中心展出，他的作品多樣化，包含台東風景、原住民祭典等，歡迎各界來欣賞。

賴世榮表示，過去幾年展出作品以水彩為主，這次將油畫作品一併展出，共計131幅，比例各佔一半，內容以花東地區及新竹故鄉山山水水為主，相信鄉親們必有一見如故的親切感。作品也包含臺東特色的豐年祭，炮炸寒單爺民俗祭典等。他直接取材於對山川大地的觀察，將很多大自然美麗景緻，忠實呈現在畫面上。

賴世榮出生於新竹縣竹東鎮客籍人士，自幼喜歡繪畫，高中階段師承恩師蕭如松老師習畫，文化學院美術系肄業，國立藝專美工藝科畢業。

賴世榮封筆40年，新聞工作退休後，仍勇於挑戰而重拾畫筆，用生命畫下他對這片土地的深情。不論是人物的描繪、風景的寫生或是靜物的呈現，題材豐富多元，且嘗試以不同風格，展現眼中所見的真善美，將人生體悟與山水意境訴諸筆墨。

賴世榮專事水彩油畫創作，已經舉辦過10次個展及多次聯展。曾於臺東、高雄、新竹、桃園、花蓮各地辦理多次個展及聯展，其畫風流暢細膩，筆鋒凝鍊，描繪風土人情不遺餘力，頗獲各界好評。

(中時 )